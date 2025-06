Giulia Tramontano il papà | Vivrai in eterno e la mamma pubblica sui social la foto della famiglia | Cinque per sempre

Il dolore e l’amore si intrecciano in un ricordo indelebile: Giulia Tramontano, il papà e il messaggio di eterna memoria. La famiglia, unita e forte, rivive attraverso parole piene di affetto e speranza, mentre il processo che tiene tutti col fiato sospeso si svolge a Milano. In questo momento cruciale, il loro desiderio è che il suo spirito viva per sempre nei cuori di chi l’ha amata. La storia di Giulia ci invita a riflettere sulla forza dell’amore eterno.

Milano, 25 giugno 2025 – “ Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata. Ai quali hai donato la tua infinita dolcezza, gentilezza e bellezza”. Sono le parole di Franco Tramontano, padre di Giulia, postate sul suo profilo Instagram a corredo di una foto della figlia, a poche ore dall' inizio del processo d'appello a carico di Alessandro Impagnatiello, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso con 37 coltellate la fidanzata incinta di sette mesi nella loro abitazione a Senago il 27 maggio 2023. Omicidio Tramontano: la diretta del processo d'appello per Alessandro Impagnatiello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Giulia Tramontano, il papà: “Vivrai in eterno” e la mamma pubblica sui social la foto della famiglia: “Cinque per sempre”

In questa notizia si parla di: giulia - tramontano - vivrai - eterno

Omicidio Tramontano: la diretta del processo d'appello per Alessandro Impagnatiello. La famiglia ricorda Giulia: "Vivrai in eterno" - In un momento di grande emozione, Milano assiste al processo d'appello per il tragico omicidio di Giulia Tramontano.

Padre di Giulia Tramontano, 'vivrai in eterno'; Omicidio Tramontano, inizia processo d'appello. Padre di Giulia: Vivrai in eterno; ?Alessandro Impagnatiello, inizia il processo d'appello. Il papà di Giulia Tramontano: «Vivrai in eterno nei c.

Giulia Tramontano, il papà: “Vivrai in eterno” e la mamma pubblica sui social la foto della famiglia: “Cinque per sempre” - L’ex barman è stato condannato in primo grado all’ergastolo per aver ucciso con 37 coltellate la fidanza ... Scrive msn.com

Giulia Tramontano, il ricordo del papà Franco su Instagram: «Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata» - Franco Tramontanto, il papà di Giulia, uccisa dall'ex fidanzato Alessandro Impagnatiello, ha scritto su Instagram un post riferendosi proprio alla figlia assassinata: «Vivrai ... Come scrive msn.com