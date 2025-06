Giulia Tramontano al via il processo d’appello Impagnatiello punta a ridurre la pena

Il processo d’appello di Giulia Tramontano si apre con l’obiettivo della difesa di smantellare le aggravanti di premeditazione e crudeltà nell’omicidio di Impagnatiello. Il caso, che ha sconvolto l’Italia, si concentra ora sulla riduzione della pena, mentre l’imputato tenta di ribaltare il verdetto di colpevolezza. La sentenza finale si avvicina: un passo cruciale nella ricerca di giustizia e verità.

La difesa dell'imputato reo confesso dell'omicidio della compagna incinta, nel maggio 2023 a Senago, proverà a fare cadere le aggravanti della premeditazione e della crudeltà.

