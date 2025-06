Giulia Tramontano al via appello per Impagnatiello

L'udienza d'appello per Alessandro Impagnatiello, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Giulia Tramontano, apre una nuova fase nel tragico caso. La famiglia di Giulia spera in una giustizia più equa, mentre il processo si concentra sulla richiesta di riduzione della pena. Un dibattito ancora aperto, che coinvolge tutta l’Italia e suscita un’onda di emozione e riflessione sulla tutela delle vittime.

Omicidio Tramontano. In aula per l’udienza di appello, il suo assassino, Alessandro Impagnatiello: punta alla riduzione della pena che, in primo grado, fu ergastolo. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giulia Tramontano, al via appello per Impagnatiello

Giulia Tramontano, la difesa di Impagnatiello in Appello: "Omicidio non premeditato" - Giulia Tramontano, vittima di un tragico delitto che ha sconvolto Milano, torna sotto i riflettori mentre il processo d'appello di Aessandro Impagnatiello si apre.

