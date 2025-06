giugno positivo per le imprese pisane cresce la domanda di lavoro

Giugno si conferma un mese positivo per le imprese pisane, con una crescita significativa della domanda di lavoro e segnali di ripresa nel mercato occupazionale. Le aziende delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa hanno richiesto oltre 11.600 lavoratori, con un incremento rispetto allo scorso anno e una diminuzione delle difficoltà nel reperire personale. Un quadro che invita a guardare al futuro con ottimismo, rivelando nuove opportunità di crescita e sviluppo per il territorio.

Pisa, 25 giugno 2025 - Durante il mese di giugno, le imprese delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa hanno richiesto complessivamente 11.660 lavoratori, con un aumento di 620 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Un altro segnale incoraggiante è il calo delle difficoltà nel reperire personale, registrato in tutte le aree. La domanda di giovani rappresenta circa un terzo del totale, sebbene risulti in lieve calo rispetto all'anno precedente. Tra i settori, l’industria mostra segnali di ripresa a Pisa dopo un periodo complesso, mentre a Lucca e Massa-Carrara la richiesta di personale cresce in modo significativo nel comparto turistico, trainata dall'avvio della stagione estiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it