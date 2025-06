Giugliano consigliere Iovinella | Si faccia in fretta la giunta discontinuità con il passato

Nel cuore di Giugliano, il consigliere Iovinella invita a un cambio di passo deciso, chiedendo alla nuova giunta di accelerare e rompere con le vecchie logiche. La sfida √® chiara: avviare subito una discontinuit√† reale con il passato per costruire un futuro pi√Ļ forte e sostenibile. √ą il momento di agire con determinazione e visione, perch√© il cambiamento non pu√≤ aspettare.

L'articolo Teleclubitalia. Giugliano, consigliere Iovinella: "Si faccia in fretta la giunta, discontinuità con il passato"

