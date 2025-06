Giudice dà ragione ad Anthropic | L’uso dei libri per addestrare l’IA non viola il copyright

Una recente sentenza ha sancito che l’utilizzo dei libri per l’addestramento dell’intelligenza artificiale non viola il copyright, segnando una svolta fondamentale nel settore. Questa decisione rappresenta una vittoria cruciale per le aziende innovative che investono nello sviluppo di modelli generativi, aprendo nuove prospettive per l’uso etico e legale dei contenuti. Scopri come questa sentenza possa influenzare il futuro della tecnologia e della creatività digitale...

La sentenza segna una vittoria importante per tutte le aziende che addestrano le IA: i modelli generativi trasformano i contenuti usati e non violano il diritto d'autore. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Giudice dà ragione ad Anthropic: "L’uso dei libri per addestrare l’IA non viola il copyright"

