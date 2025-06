Giubileo sacerdoti in 12 chiese del centro di Roma le catechesi dei vescovi

Oggi prende il via il Giubileo dei Sacerdoti, un momento di riflessione e rinnovamento spirituale nel cuore di Roma. In 12 chiese del centro, i Vescovi hanno tenuto catechesi profonde e ispiranti, contribuendo a rafforzare la fede e l’impegno dei sacerdoti. Tra le suggestive mura di San Lorenzo in Damaso, Rita Salerno ha raccontato questa giornata speciale, un’occasione unica per rinnovare il legame con la missione evangelica.

Iniziato oggi il Giubileo dei Sacerdoti: 12 chiese del centro di Roma hanno ospitato le catechesi svolte dai Vescovi. In diretta alla Basilica di San Lorenzo in Damaso con Rita Salerno.

