Giù dal balcone | muore hostess | Non si è gettata liti col fidanzato

di Nino Femiani ROMA La morte di Aurora Maniscalco, giovane hostess palermitana – avrebbe compiuto 25 anni il prossimo 15 luglio, in occasione della festa di Santa Rosalia –, precipitata dal terzo piano di un appartamento a Vienna nella notte tra sabato 21 e domenica 22 giugno, non viene più rubricata nel brogliaccio delle autorità austriache come un suicidio. Sulla trama di questa vicenda, anche loro vedono ora allungarsi troppe ombre che danno corpo ai sospetti della famiglia della ragazza che ha presentato esposti sia in Austria sia in Italia. Uno dei principali dubbi riguarda la dinamica della caduta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net