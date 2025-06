Giro di boa per i lavori all' ingresso Nord-Ovest | demolizioni e seconda rotatoria

Giro di boa nel grande progetto di riqualificazione all’ingresso Nord Ovest: le demolizioni all’incrocio tra via Modena e viale Po sono state completate con successo. Entro questa settimana, si concluderà lo smaltimento delle macerie, permettendo di avanzare verso la realizzazione della seconda rotatoria. Un passo importante che segna il proseguimento dei lavori, portando sempre più vicino un nuovo volto per questa zona strategica della città.

Giro di boa nel cronoprogramma del maxi progetto all’accesso Nord Ovest. Sono, infatti, state completate ieri le opere di demolizione dell'edificio annesso all'ex distributore all'incrocio tra via Modena e viale Po. Entro la settimana verrà terminato lo smaltimento delle macerie per poi procedere. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

