Giovanni Malagò fa rosicare la sinistra | Sono un patriota tifo Giorgia Meloni

Giovanni Malagò, volto noto nel mondo dello sport e simbolo di determinazione, si prepara a lasciare la presidenza del Coni dopo dodici anni di leadership. La sua decisione segna la fine di un’era, ma anche l’inizio di nuove sfide, con un messaggio chiaro di pace interiore e rinnovato entusiasmo. In un’Italia che cambia, Malagò ci ricorda che anche il coraggio di lasciar andare può essere la vera forza.

Dopo dodici anni alla guida del Coni, Giovanni Malagò si prepara a lasciare la presidenza. Tre mandati, nessuna possibilità di un quarto, nemmeno con una deroga per arrivare fino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, opzione sulla quale aveva fatto un pensiero. “Poi un giorno di nemmeno troppo tempo fa ho capito che era finita, mi sono messo il cuore in pace e ho vissuto molto meglio”. Alla vigilia del suo ultimo giorno da numero uno dello sport italiano, Malagò si è concesso in un'intervista a La Stampa, lasciando trasparire emozione e consapevolezza. Alla domanda su chi prenderà il suo posto, la risposta arriva senza esitazioni: “ Luciano Buonfiglio ”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it