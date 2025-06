Giovani europei uniti con il progetto Green Art Club | a Scilla l’arte incontra l’ambiente

Giovani europei si incontrano a Scilla per il progetto Green Art Club, un’iniziativa che unisce arte e ambiente in un potente messaggio di sostenibilità. Nei giorni scorsi, presso l’Hotel Le Sirene, 30 giovani provenienti da Italia, Turchia, Spagna, Romania e Polonia hanno condiviso idee e creatività per combattere l’eco-ansia e promuovere un futuro più verde. Un esempio di come la solidarietà e l’arte possano cambiare il mondo, iniziando dal proprio territorio.

Nei giorni scorsi si è svolto a Scilla, presso l’Hotel Le Sirene, lo scambio giovanile Erasmus+ "Green Art Club", coordinato dall’associazione Roccella+, che ha coinvolto 30 partecipanti provenienti da Italia, Turchia, Spagna, Romania e Polonia. Il progetto ha affrontato il tema dell’eco-ansia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

