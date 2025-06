Giovani e lavoro tornano i corsi Its ad alta specializzazione per i diplomati Sono 15 i percorsi per figure richieste dal mercato

Giovani e lavoro si incontrano grazie ai nuovi corsi ITS ad alta specializzazione, pensati per diplomati desiderosi di entrare rapidamente nel mercato del lavoro. Con 15 percorsi dedicati a figure richieste dalle aziende, questi master tecnici rappresentano un’opportunità unica di crescita professionale. In Umbria, i percorsi ITS del biennio 2025-27 saranno potenziati con oltre 5 milioni di euro, aprendo nuove strade di successo e innovazione.

Sono considerati i master tecnici per i diplomat. Chi li frequenta, grazie all'alta specializzazione acquisita, entra velocemente nel mondo del lavoro. I percorsi Its dell'Umbria prenderanno forma con il biennio 2025-27 con un importante fondo stanziato dalla Gunta regionale:ben 5.005.165 euro. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

