Giovani e lavoro | 2 su 5 vorrebbero restare a Genova e sognano la stabilità che è ancora un miraggio

I giovani genovesi della Generazione Z desiderano un futuro stabile e radicato nella loro città, nonostante le sfide del mercato del lavoro. Sebbene molti siano attratti dall’esperienza fuori regione o all’estero, la maggioranza sogna un impiego dignitoso a Genova, confermando che la stabilità resta ancora un miraggio. Ma quali sono le strategie e le speranze di questa generazione per trasformare il loro sogno in realtà? Questo è ciò che esploreremo nel rapporto 'Giovani e lavoro'.

Cosa sognano i genovesi della generazione Z per il loro futuro lavorativo? Molti alla fine, nonostante la spinta a fare esperienza fuori regione (o fuori Italia), desiderano la cosa più semplice: un lavoro dignitoso nella loro città. Questo è quanto emerge dal rapporto 'Giovani e lavoro'. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Giovani e lavoro: 2 su 5 vorrebbero restare a Genova e sognano la stabilità (che è ancora un miraggio)

In questa notizia si parla di: lavoro - giovani - sognano - vorrebbero

“La stretta di Londra contro i giovani lavoratori stranieri? Ridicola. Ci sono già 134mila posti di lavoro vacanti, sarà dura colmarli”: parla chef Giorgio Locatelli - La recente stretta del governo britannico sui giovani lavoratori stranieri ha sollevato polemiche, in particolare da chef Giorgio Locatelli.

Il cancelliere della Germania, Friedrich Merz, ha ammesso di essere d'accordo con l'attacco che Tel Aviv ha inferto all'Iran, considerandolo un servizio reso a tutto l'Occidente. "Questo è il lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi", ha dichiarato in un'int Vai su Facebook

Addio ufficio! Secondo 400 persone, il lavoro perfetto è questo; I bambini e l'importanza di avere «un sogno» da realizzare; Iscrizioni a scuola, i 6 mestieri che gli studenti vorrebbero svolgere domani.

Giovani e lavoro: 2 su 5 vorrebbero restare a Genova e sognano la stabilità (che è ancora un miraggio) - Viaggio nel mondo del lavoro della Gen Z tra sogni, speranze e i primi dati: ecco quanto guadagna un giovane impiegato a Genova, come cambiano le aspirazioni e perché, nonostante tutto, i giovani scel ... Riporta genovatoday.it

Giovani e lavoro in Liguria: posto fisso e soldi contano ma la priorità è la famiglia - Per il il 44% è fondamentale una buona retribuzione, il 31% vorrebbe essere un dipendente. Come scrive ilsecoloxix.it