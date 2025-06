Giovani armati di machete terrorizzano Pescara | la polizia indaga sull’accaduto oggi pomeriggio

Pescara si è risvegliata sotto shock questa pomeriggio, quando due gruppi di giovani armati di machete hanno seminato il panico nel cuore della città. Testimoni impauriti hanno assistito a una scena violenta e improvvisa, mentre la polizia indaga per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza dei cittadini. La tranquilla via Firenze si trasforma in un palcoscenico di tensione, ma ora le autorità sono decise a fare luce su quanto accaduto.

Pescara - Con machete in mano e fughe repentine, due gruppi di ragazzini si sono affrontati in pieno centro, allarme scattato da testimoni, sequestrato l’arma, ora analisi video in corso. Mercoledì pomeriggio, in via Firenze, zona centrale di Pescara frequentata da passanti e residenti, si è verificata una rissa tra due gruppi di giovani: nel corso del diverbio, qualcuno ha tirato fuori un machete, provocando panico tra i presenti. Nonostante la tensione elevata, fortunatamente non ci sono stati feriti. All’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri, intorno alle 19:00, i ragazzi si erano già dileguati. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Giovani armati di machete terrorizzano Pescara: la polizia indaga sull’accaduto oggi pomeriggio

In questa notizia si parla di: pescara - machete - pomeriggio - giovani

La festa del Pescara in B. #Soort #SerieB #Rete8 Vai su Facebook

Rissa con machete in via Firenze tra due gruppi di ragazzini; Giovane aggredito a colpi di machete a Torino Mirafiori nord, fermato un ragazzo di 24 anni di origini nobili; Giovani armati di machete terrorizzano Pescara: la polizia indaga sull’accaduto oggi pomeriggio.

Rissa con machete tra ragazzini nel centro di pescara, subito intervento delle forze dell’ordine - Una rissa tra giovanissimi in via Firenze a Pescara coinvolge un machete, con intervento di polizia e carabinieri; indagini in corso grazie alle telecamere di sorveglianza per ricostruire i fatti. Da gaeta.it

Rissa con machete in via Firenze tra due gruppi di ragazzini - Minuti di paura nel tardo pomeriggio di martedì 24 giugno in pieno centro a Pescara per una rissa tra ragazzini, con tanto di machete, come riportano Ansa e Agi. Scrive ilpescara.it