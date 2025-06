giovane padre muore per una malattia era il futuro della flotta viareggina

Il mare era il suo mondo, la sua passione e la sua vita. Marco Lo Grasso, giovane pilastro della marineria viareggina, ha dedicato ogni istante alla pesca e alla famiglia, incarnando il coraggio di un’intera comunità. Purtroppo, un nemico invisibile ha spezzato il suo sogno prima del tempo. La perdita di Marco lascia un vuoto incolmabile, ma anche un esempio di dedizione e amore verso il mare e i suoi cari, che continueranno a onorare la sua memoria.

Viareggio, 25 giugno 2025 – Il coraggio e l’intraprendenza con cui ogni giorno affrontava il mare non sono bastati per battere un nemico più subdolo che ne aveva minato il fisico. Si è spento così ad appena 37 anni (compiuti pochi giorni fa) Marco Lo Grasso, pescatore della marineria viareggina, marito e padre di due splendide creature. Come era suo carattere Marco si era buttato anima e corpo nell’attività che aveva ereditato e imparato dal padre Antonino, pescatore come lui. Marco si era messo in proprio e aveva investito su una nuova imbarcazione l’Airone II. Il mare era il suo lavoro, la sua fonte di sostentamento e la sua passione. 🔗 Leggi su Lanazione.it