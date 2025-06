Giostra si capovolge improvvisamente | tre 16enni sbalzate a terra

Una giornata di festa si trasforma in un attimo in scena di panico e preoccupazione a Castro Urdiales, dove una giostra che improvvisamente si capovolge ha coinvolto tre 16enni, lasciando tutti senza parole. La gioia si è trasformata in paura, mentre i soccorritori si affrettano a prestare aiuto. Un incidente che scuote la comunità e ricorda quanto sia fondamentale garantire la massima sicurezza nelle occasioni di svago.

Doveva essere una giornata di festa, tra zucchero filato e risate, quella che ha segnato il via ufficiale delle celebrazioni locali a Castro Urdiales, cittadina affacciata sull'oceano nella regione della Cantabria, in Spagna. Ma tutto è cambiato in pochi istanti. Un guasto improvviso, una cabina che si ribalta in corsa, tre ragazzine sbalzate nel vuoto, le urla della folla, lo stop d'emergenza di un operatore.

