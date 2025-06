Giostra si capovolge improvvisamente e tre ragazzine vengono sbalzate via | attimi di terrore al luna park – VIDEO

Un momento di pura paura al luna park di Castro Urdiales, dove una giostra si capovolge improvvisamente, scaraventando via tre ragazzine di 16 anni. Un evento che ha scosso la festa locale e lasciato tutti increduli di fronte a immagini tanto forti quanto sconvolgenti. Questi episodi ci ricordano quanto sia importante la sicurezza delle attrazioni: la prevenzione può davvero fare la differenza.

Sono immagini forti quelle che arrivano da Castro Urdiales in cui una giostra si capovolge improvvisamente, sbalzando via tre ragazzine. L’episodio risale allo scorso 21 giugno. Nella Cantabria era in corso una festa locale. Per l’occasione erano state allestite bancarelle e delle giostre. Proprio un’attrazione stava diventando fatale per tre ragazzine di 16 anni. Intorno alle 19 di sera, ragazzi e ragazze stavano facendo un giro sulla giostra in cui c’erano delle cabine in movimento. Il momento, accompagnato da risate e divertimento, è stato immortalato anche dai presenti. Ecco che, all’improvviso, un guasto ha fatto ribaltare proprio una delle cabina, facendo volare via le tre ragazzine a bordo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Giostra si capovolge improvvisamente e tre ragazzine vengono sbalzate via: attimi di terrore al luna park – VIDEO

In questa notizia si parla di: giostra - ragazzine - capovolge - improvvisamente

Terrore sulla giostra: si capovolge, ragazzine scaraventate via: finisce in dramma - Un pomeriggio di festa si è trasformato in un incubo quando una giostra si è improvvisamente capovolta, scagliando ragazzine nel vuoto e generando panico tra i presenti.

La giostra che lancia in aria le cabine tra il divertimento di tutti, poi improvvisamente una di queste che si capovolge sbalzando via le tre ragazzine 16enni a bordo. Le immagini del video che ha immortalato un terribile incidente in un luna park: https://fanpa.g Vai su Facebook

Giostra si capovolge improvvisamente, tre 16enni sbalzate a terra e ferite: il video dell’incidente in Spagna; Giostra si capovolge improvvisamente | tre 16enni sbalzate a terra; Terrore sulla giostra piena di ragazzini: si capovolge, in tre scaraventati via. Soccorsi immediati: è dramma (VIDEO).

Giostra si capovolge improvvisamente, tre 16enni sbalzate a terra e ferite: il video dell’incidente in Spagna - L’episodio è avvenuto in un luna park spagnolo a Castro Urdiales e concluso con il ferimento delle tre adolescenti ... fanpage.it scrive

Cavi cedono e la giostra va giù improvvisamente: 9 ragazzi feriti a San Severo, 2 con fratture vertebrali - Fanpage.it - Cavi cedono e la giostra va giù improvvisamente: 9 ragazzi feriti a San Severo, 2 con fratture vertebrali ... Da fanpage.it