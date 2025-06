Giornata nazionale per la cura dell' incontinenza urinaria visite gratis all' ospedale Ingrassia

Sabato 28 giugno, l'ospedale Ingrassia di Palermo apre le sue porte per la Giornata Nazionale per la Cura dell’Incontinenza Urinaria, offrendo visite gratuite dedicate alle donne. Un’occasione unica per sensibilizzare, educare e promuovere la ginnastica del pavimento pelvico, fondamentale per il benessere femminile. L’Asp di Palermo invita tutte a partecipare, perché prendersi cura di sé è il primo passo verso una vita più sicura e serena.

Visite gratuite dedicate all'incontinenza urinaria femminile, attività di educazione sanitaria e promozione della ginnastica del pavimento pelvico. A promuovere l'iniziativa è l'Asp di Palermo. L'appuntamento è all'ospedale Ingrassia, in corso Calatafimi, sabato 28 giugno dalle 10 alle 13, in. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

In questa notizia si parla di: incontinenza - urinaria - visite - ospedale

Padronanza della lingua inglese e sperimentazione biologica: al Saffi-Alberti gli studenti progettano un farmaco contro l’incontinenza urinaria - ...unire la padronanza dell'inglese e la sperimentazione biologica in un progetto innovativo. Gli studenti del Saffi-Alberti non solo hanno appreso nozioni fondamentali, ma hanno anche contribuito attivamente alla ricerca di soluzioni per l'incontinenza urinaria, un tema sempre più rilevante nella salute contemporanea.

Martedì 17 e mercoledì 18 giugno 2025 avrà luogo il "corso Dry" di chirurgia sull’incontinenza urinaria maschile presso l’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo organizzato dal Dr.Ivano Morra. Il corso si rivolge a: • Urologi in formazione o specializzati • Medi Vai su Facebook

Incontinenza urinaria, tornano le visite uro-ginecologiche gratuite all’ospedale del Valdarno; Incontinenza, sabato visite gratuite e incontri al Sant’Anna: l’iniziativa per superare i tabù; Incontinenza urinaria, tornano le visite uro-ginecologiche gratuite all’ospedale del Valdarno.

Incontinenza urinaria femminile, sabato 28 giugno visite gratuite all’ospedale Ingrassia - Dalle 10 alle 13 in programma anche un'attività di educazione sanitaria e la promozione della ginnastica del pavimento pelvico. Come scrive insanitas.it

Giornata nazionale per la cura dell'incontinenza urinaria, visite gratis all'ospedale Ingrassia - Oltre agli screening sarà attivo un gazebo informativo con distribuzione di materiale divulgativo ... Si legge su palermotoday.it