Giornata imperdibile per i fan di king kong il 9 luglio

Il 9 luglio si prepara a essere una giornata imperdibile per gli appassionati di King Kong! L’attesissimo annuncio del nuovo fumetto “Return to Skull Island” promette di portare i fan in un’avventura ancora più intensa, espandendo la mitologia del Monsterverse e collegandosi alle recenti serie Netflix. Questo progetto segna un passo importante nell’universo dei mostri, offrendo ai lettori una prospettiva più approfondita sulla storia e le origini di questa iconica creatura, arricchendo l’esperienza narrativa come mai prima d’ora.

annuncio del nuovo fumetto "return to skull island" per i fan di king kong. Una nuova serie a fumetti dedicata a King Kong si appresta a fare il suo debutto, portando avanti la narrazione del Monsterverse e collegandosi direttamente alla recente serie Netflix su Skull Island. Questo progetto rappresenta un passo importante per l'espansione della mitologia legata all'universo dei mostri, offrendo ai lettori una prospettiva più approfondita sulla saga. caratteristiche principali della serie a fumetti. pubblicazione e contenuti. "Return to Skull Island" sarà disponibile in quattro uscite, con il primo numero previsto per il 9 luglio 2025.

