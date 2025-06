Giornata di festa sull' altopiano di San Paolo in Alpe

dalle degustazioni di prodotti locali e da spettacoli coinvolgenti, creando un’atmosfera di convivialità e allegria. Un’occasione imperdibile per riscoprire le radici della comunità e vivere un’esperienza indimenticabile tra tradizione e divertimento. Venite a celebrare anche voi questa meravigliosa festa!

A San Paolo in Alpe torna la tradizionale festa che quest'anno celebra la sua 30esima edizione. Una giornata dedicata alle famiglie e ai bambini, che potranno cimentarsi nei vecchi giochi tradizionali come il tiro alla fune o la pentolaccia. Per i più adulti la giornata sarà animata. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: giornata - festa - paolo - alpe

A Vinci c’è la Festa del volo, un’intera giornata dedicata al più grande sogno di Leonardo - Il 18 maggio, Vinci celebra il sogno di Leonardo con la Festa del Volo. Un'intera giornata dedicata all'arte del volo, dove il borgo si trasforma in un aerodromo in miniatura.

LA FESTA DI SAN PAOLO IN ALPE La festa di Sant’Agostino a San Paolo in Alpe è una festa storica, un tempo raccoglieva tutta la gente delle vallate circostanti, da Ridracoli a Corniolo, e anche oltre. Tutti gli abitanti della zona non mancavano a quell’appu Vai su Facebook

San Paolo in Alpe, in occasione della festa tradizionale escursione nell'altopiano; Rosazza: L'Alpe Desate in festa per San Rocco FOTO; San Paolo in Alpe, festa sui prati: domenica il tradizionale evento.

San Paolo in Alpe, torna la festa dopo lo stop - Il Resto del Carlino - San Paolo in Alpe, torna la festa dopo lo stop Anche se in tono minore, quest’anno l’altopiano più bello del Parco nazionale torna ad ospitare il tradizionale appuntamento ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Teatro, escursioni e note a San Paolo in Alpe - MSN - Domenica 29 giugno torna la Festa di San Paolo in Alpe, giunta alla 30ª edizione, organizzata dalla Pro loco di Corniolo- Lo riporta msn.com