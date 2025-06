Giornalista interrompe il telegiornale | il suo cane abbaia e scondinzola sotto la scrivania – IL VIDEO

Un momento inaspettato e tenero che ha conquistato il cuore degli spettatori: durante una diretta, il cane di Simona Buracci ha interrotto il telegiornale con abbaio e scodinzolii, regalando un sorriso a tutti. Un esempio autentico di spontaneità che dimostra come anche i momenti più imprevedibili possano diventare virali e ricordare che dietro le notizie ci sono sempre storie genuine e umane. Per necessità di gestire al meglio questa dolce interruzione...

Un piccolo “fuori programma” che è diventato virale. La giornalista Simona Buracci, martedì 24 giugno, stava conducendo il telegiornale su Amaranto Channel. D’un tratto in mezzo a una notizia di sport si muove qualcosa sotto la scrivania. Era il suo cagnolino che abbaiava e scodinzolava per catturare la sua attenzione. A quel punto la Buracci ha ceduto e con il guinzaglio in mano ha cercato di gestire al meglio la situazione. “Per necessità l’avevo portata al lavoro con me, se sta in un’altra stanza e non mi vede si agita,- ha detto la giornalista al Corriere di Arezzo – quindi si era messa buona sotto al tavolo e tutto era andato liscio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it