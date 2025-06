Giorgia Crimi e Bossa Nova quintet in concerto al Real Teatro Santa Cecilia

Unisciti a noi il 29 giugno 2025 alle 20:30 per un’esibizione indimenticabile di Giorgia Crimi e il suo Bossa Crua al Real Teatro Santa Cecilia. La cantautrice catanese, adottiva palermitana, porta sul palcoscenico la magia della Bossa Nova, regalando emozioni autentiche e sonorità coinvolgenti. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalle note di un talento emergente e scoprire un mondo musicale che unisce cultura, passione e stile.

L'avvocato dei diritti d'autore canta la Bossa nova. Il 29 giugno 2025 alle 20:30 sarà la volta di Giorgia Crimi, cantautrice catanese, ma adottiva palermitana, che con il suo quintetto "Bossa Crua" sarà in concerto al Real Teatro Santa Cecilia. La cantante eseguirà alcuni brani dei più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

