Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha sottolineato come le operazioni bancarie attualmente siano principalmente di natura cartacea, senza coinvolgimento diretto di investimenti di capitale. In un contesto di mercato complesso, è fondamentale capire chi, e soprattutto come, si muova nel settore. La domanda ora è: quali saranno le mosse degli istituti di credito e come si evolveranno queste operazioni?

"Tutte le operazioni che vedo io sono fatte di carta. Soldi non li ha messi nessuno, è una cosa abbastanza singolare, ma ne prendo atto". Lo ha detto il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, a margine di un'audizione al Copasir, riferendosi alle operazioni lanciate da diversi istituti di credito. "Sono coloro che devono essere chiamati a vendere che dovranno valutare se sono interessati o no", ha aggiunto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giorgetti, banche? Vedo solo operazioni di carta, singolare

