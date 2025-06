Gioco del Ponte 2025 | il programma

Il Gioco del Ponte 2025 sta arrivando, pronto a riscoprire e celebrare una delle tradizioni più antiche e amate di Pisa. Sabato 28 giugno, il ponte di Mezzo si trasformerà in un campo di sfida tra le due parti storiche della città, Tramontana e Mezzogiorno, chiudendo in grande stile il Giugno Pisano. Preparatevi a vivere un'emozione unica, ricca di storia, passione e spirito di comunità. È un appuntamento imperdibile per chi vuol sentire il cuore pulsante di Pisa.

Sabato 28 giugno a Pisa andrà in scena il Gioco del Ponte, una delle tradizioni storiche maggiormente sentite e attese dalla città, con cui si chiude il Giugno Pisano. La parte a nord del fiume Arno (Parte di Tramontana) con quella a sud (Parte di Mezzogiorno) si sfideranno sul Ponte di Mezzo. . 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Il Gioco del Ponte al "Pisa Cat Friendly" tra sbandieratori e giochi medievali - Il 4 giugno 2025, Pisa si trasforma in un palcoscenico di tradizione e allegria con il gioco del ponte, tra sbandieratori e giochi medievali, nel contesto della manifestazione "Pisa Cat Friendly".

BIGLIETTI PER IL GIOCO DEL PONTE 2025: VENDITE AL TEATRO VERDI DAL 24 GIUGNO In vista dell'edizione 2025 del Gioco del Ponte, in programma sabato 28 giugno, la vendita dei biglietti sarà a cura del Teatro Verdi di Pisa ed esclusivamente tramite

Gioco del Ponte: dal 24 giugno la prevendita dei biglietti al Teatro Verdi

Gioco del Ponte, torna la battaglia che anima Pisa. Le modifiche al traffico e sosta - Sabato 28 giugno a Pisa andrà in scena il Gioco del Ponte, una delle tradizioni storiche maggiormente sentite e attese dalla città, con cui si chiude il ... gonews.it scrive

Gioco del Ponte, ci siamo. Come cambia il traffico - Arrivano le modifiche alla viabilità per il montaggio del carrello. Da msn.com