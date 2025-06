Giochi giovanili della bandiera | la città ravennate si prepara ad accogliere gruppi da tutta la Penisola

L’energia e l’entusiasmo si accendono a Lugo, che dal 27 al 29 giugno si trasformerà nel cuore pulsante dei Giochi giovanili della bandiera. La città, pronta ad accogliere gruppi provenienti da tutta Italia, ospiterà la 26ª edizione dei campionati nazionali under 15 della Fisb e la Para Tenzone, una sfida indimenticabile tra diverse abilità. Un evento imperdibile che celebra tradizione, talento e inclusione, e che promette di lasciare il segno.

Nel weekend dal 27 al 29 giugno Lugo si prepara infatti ad accogliere la 26esima edizione dei Giochi giovanili della bandiera, i campionati nazionali under 15 della Fisb, la Federazione italiana sbandieratori, oltre alla Para Tenzone, competizione riservata alle diverse abilità, in questo caso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Giochi giovanili della bandiera: la città ravennate si prepara ad accogliere gruppi da tutta la Penisola

In questa notizia si parla di: giochi - giovanili - bandiera - prepara

Giochi giovanili scolastici di dama: ottimi risultati per Ic Manzoni-Alighieri e Giorgi - L'Istituto Comprensivo Manzoni-Alighieri di Cellino San Marco-San Donaci si è distinto ai Giochi Giovanili Scolastici di Dama a Misano Adriatico, dal 15 al 18 maggio 2025.

Saranno migliaia le persone che animeranno e affolleranno il centro storico di Lugo nel week-end dal 27 al 29 Giugno. La città si prepara infatti ad accogliere la 26esima edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera, i Campionati Nazionali Under 15 della FISB Vai su Facebook

In più di mille tra musici e sbandieratori a Lugo per i Giochi giovanili della bandiera; Lugo si prepara ad accogliere gruppi da ogni parte d’Italia per i Giochi Giovanili della Bandiera, Campionati Nazionali FISB Under 15; Grande successo per la Contesa. Ora i Giochi giovanili della Bandiera.

In più di mille tra musici e sbandieratori a Lugo per i Giochi giovanili della bandiera - Atteso un forte flusso di presenze per il weekend di rievocazione storica, con i campionati nazionali under 15 della Fisb ... Secondo ravennaedintorni.it

A Lugo i Giochi Giovanili della Bandiera - Saranno migliaia le persone che animeranno e affolleranno il centro storico di Lugo nel week- Da ravennawebtv.it