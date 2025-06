Gimenez-Butler sfida a calcio-basket E Santi gli regala la sua maglia

Un entusiasmante match tra star: Jimmy Butler si cimenta in una sfida insolita di calcio-basket contro Santiago Gimenez ed Edson Alvarez, attirando l’attenzione di tutti. La sorpresa? Santi gli regala la sua maglia autografata, un gesto che unisce sport e solidarietà in un momento di grande entusiasmo. Un incontro che resterà nella storia, dimostrando come il gioco possa superare ogni confine.

Jimmy Butler sfida le stelle del Messico Santiago Gimenez and Edson Alvarez a calcio-basket. La stella Nba poi riceve in regalo la maglia autografata dell'attaccante del Milan. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Gimenez-Butler, sfida a "calcio-basket". E Santi gli regala la sua maglia

In questa notizia si parla di: gimenez - butler - sfida - calcio

Gimenez-Butler, sfida a calcio-basket. E Santi gli regala la sua maglia.

