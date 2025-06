Gigli Seth Rogen sul suo provino per il film con JLo e Ben Affleck | Oggi la mia carriera finirebbe

Oggi, Seth Rogen rifletterebbe con un sorriso amaro: nel 2003, avrebbe fatto il provino per "Gigli", interpretando un personaggio con disabilità cognitiva. All’epoca, il suo talento non fu riconosciuto e la carriera prese una piega diversa. Ma come sarebbe cambiata la sua vita se avesse ottenuto quel ruolo? La risposta ci fa capire quanto il mondo dello spettacolo sia imprevedibile e ricco di scelte decisive.

La star di The Studio oggi non rifarebbe l'audizione per il ruolo di un personaggio con disabilità cognitiva nel lungometraggio nel 2003. Nel corso di una recente intervista, Seth Rogen ha confessato di aver fatto un provino, agli inizi degli anni 2000, per il film Gigli, in cui avrebbe dovuto interpretare un ragazzo con disabilità cognitiva. Il film, con protagonisti Ben Affleck e Jennifer Lopez, uscì nel 2003, e Rogen non ottenne la parte ma oggi non parteciperebbe a quel casting perché del tutto inappropriato. Un provino che avrebbe potuto distruggere una carriera "Ho fatto un'audizione per Gigli, per il ruolo del ragazzo con disabilità cognitiva" ha detto Rogen "Oggi, solo per averci provato, la mia carriera finirebbe".