Gida in Publiacqua Lavoratori e stipendi garantiti dall’accordo

Grazie a un accordo sindacale siglato a maggio, i lavoratori di Gida hanno garantiti stipendi e stabilità, evitando scossoni nel trasferimento al Sistema idrico integrato gestito da Publiacqua. Un passo importante che ha consolidato l’occupazione e rafforzato il servizio idrico nella regione. Con questa intesa, si apre una nuova fase per dipendenti e utenti, puntando su efficienza e sicurezza.

L'accordo sindacale è stato siglato poco prima della fine del mese di maggio e il passaggio (un anno fa ormai ) prima delle quote di Confindustria Toscana Nord e Comune di Prato ad Alia Multiutility, ora dei dipendenti si è svolto senza scossoni. Tutti gli oltre settanta dipendenti di Gida sono stati trasferiti con il patto siglato con i sindacati confederali al Sistema idrico integrato gestito da Publiacqua, nelle cui mani si sono concentrati sia gli impianti dei servizi che i dipendenti. La cessione del ramo di azienda (sarà perfezionato nei prossimi giorni davanti al notaio) porterà con sé il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè nessuno perderà il lavoro, e degli stessi salari.

In questa notizia si parla di: gida - publiacqua - accordo - lavoratori

