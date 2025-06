Giappone Corea del Sud e Australia snobbano il summit | in Asia la Nato perde i pezzi

Il mondo osserva con sorpresa il mancato coinvolgimento di Giappone, Corea del Sud e Australia al summit NATO, segnando un cambiamento di rotta nelle alleanze internazionali. La loro assenza lascia un vuoto nella cooperazione globale e mette in discussione l’unità dell’alleanza occidentale. Purtroppo, a causa di un improvviso cambiamento dell’agenda, non è potuto essere presente. È il segnale che le dinamiche geopolitiche sono in evoluzione, e le conseguenze potrebbero essere profonde.

“Purtroppo, a causa di un improvviso cambiamento dell’agenda, non è potuto essere presente”. È stato Takeshi Iwaya, ministro degli Esteri del Giappone, ad annunciare l’assenza del premier Shigeru Ishiba dal vertice della Nato all’Aia, nei Paesi Bassi, dove era atteso come ospite. Forfait inaspettati anche da parte di altri due importanti leader dell’ Indo-Pacifico: il presidente sudcoreano Lee Jae Myung e il primo ministro australiano Anthony Albanese. Il summit di due giorni dell’Alleanza atlantica, che prevedeva di rafforzare il concetto di sicurezza globale nonché la cooperazione tra la regione euro-atlantica e quella indopacifica, si è così ridimensionato alla platea dei soliti noti. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Giappone, Corea del Sud e Australia snobbano il summit: in Asia la Nato perde i pezzi

In questa notizia si parla di: giappone - corea - australia - snobbano

Mercati asiatici contrastati: Hong Kong e Corea del Sud in rialzo, Giappone debole - I mercati azionari asiatici si presentano contrastati, con Hong Kong (+1,7%) e la Corea del Sud (+1,23%) in crescita grazie ai guadagni tecnologici di Wall Street.

Giappone, Corea del Sud e Australia snobbano il summit: in Asia la Nato perde i pezzi - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Riporta msn.com

Giappone e Corea del Sud stanno risolvendo i loro problemi? - All’origine della più recente tensione tra Giappone e Corea del Sud c’è una sentenza, emessa nel 2018 dalla Corte suprema di Seul, che condanna due società giapponesi a pagare le ... Come scrive ilpost.it