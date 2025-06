Gianni Berengo Gardin e Roselena Ramistella in un dialogo fotografico tra ieri e oggi

Gianni Berengo Gardin e Roselena Ramistella si incontrano in un affascinante dialogo visivo, un "160 fotografico" che attraversa epoche diverse per raccontare il nostro Paese. Due sguardi, lontani nel tempo ma uniti nella passione, si confrontano senza sfida, solo ascolto e narrazione. Dal 4 giugno alla fine di luglio 2025, Leica Galerie Milano diventa il palcoscenico di questa conversazione tra passato e presente, rivelando storie uniche di ieri e oggi.

Cosa accade quando due sguardi, radicalmente diversi per tempo e traiettoria, si mettono in ascolto l’uno dell’altro, raccontando lo stesso Paese? Non un confronto, nĂ© una sfida. Ma un dialogo. O meglio, una conversazione. Leica Galerie Milano ospita dal 4 giugno a fine luglio 2025 il dialogo tra Gianni Berengo Gardin (SantaMargherita Ligure, 1930) e Roselena Ramistella (Gela, 1982). Gianni Berengo Gardin, maestro del bianco e nero, ha attraversato il Novecento con l’urgenza di restituire un’Italia autentica: quella del lavoro, dei riti quotidiani, delle marginalitĂ e della bellezza inattesa. Roselena Ramistella, artista raffinata e profondamente contemporanea, parla invece di un’Italia interiore, frammentata, fatta di attese, memorie, corpi e paesaggi che raccontano identitĂ complesse e stratificate. 🔗 Leggi su It.insideover.com