Gianna Nannini in concerto al Circo Massimo | la scaletta delle canzoni

Countdown per il concerto di Gianna Nannini che si esibirà al Circo Massimo il 26 giugno 2025. La cantante senese per la prima volta si esibirà in questa cornice romana ed il pubblico non vede l'ora di seguirla. Sarà, senza dubbio, un rock show senza precedenti. Gianna Nannini: quali sono i brani che canterà al Circo Massimo. Nonostante manchi poco al debutto, ecco quale potrebbe essere la scaletta del concerto di Gianna Nannini: 1983, Primadonna, Filo spinato, Radio baccano, Scandalo, Ragazzo dell'Europa, Lento lontano, Fenomenale, Profumo, Un giorno disumano, La differenza, Me and Bobby McGee, Io voglio te, I maschi, Fotoromanza, Io, Sei nell'anima, Meravigliosa creatura, Hey bionda, Bello e impossibile, Latin lover, America, Aria.