Giallo sulla morte a Vienna di Aurora Maniscalco | interrogato il fidanzato dell’hostess palermitana

È giallo sulla morte di Aurora Maniscalco, la 24enne hostess palermitana precipitata sabato notte dal balcone di un residence a Vienna. Al momento della caduta, con la giovane, che lavorava da alcuni anni per la compagnia aerea Lauda Europe, c’era anche il fidanzato Elio Bargione, anche lui assistente di volo. La polizia austriaca ha inizialmente ipotizzato un suicidio, ma i parenti della vittima credono che una ragazza “solare promettente” non avesse intenzione di porre fine alla propria esistenza. Alcuni testimoni del palazzo, situato nel distretto multiculturale di Brigittenau, hanno visto la ragazza cadere nel vuoto, per poi essere aiutata da Bargione, che ha effettuato le manovre di primo soccorso fino all’arrivo dell’ambulanza. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it