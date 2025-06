Giacomo Lariccia Noa e Mira Awad | un inno alla coesistenza con ‘Candela nell’Oscurità’

Da giugno 2025, le radio di tutto il mondo risuonano con “Candela nell’oscurità”, il brano di Giacomo Lariccia in collaborazione con Noa e Mira Awad. Un inno vibrante alla pace, alla coesistenza e alla speranza, che attraversa linguaggi e culture in un’armonia universale. Questa melodia non è solo musica: è un faro di solidarietà che ci invita a credere nel potere dell’unione. Un vero e proprio manifesto di umanità e pace.

Dal 13 giugno 2025, le radio di tutto il mondo trasmettono le note di Candela nell’oscurità, il nuovo singolo del cantautore italiano Giacomo Lariccia, realizzato in collaborazione con due icone della musica mediorientale, Noa e Mira Awad. Disponibile in streaming dal 6 giugno, questo brano non è solo una canzone, ma un manifesto di pace, coesistenza e speranza, cantato in italiano, arabo ed ebraico. Con un messaggio universale e una produzione che attraversa continenti, Candela nell’oscurità si candida a diventare un inno per un mondo migliore, in un momento storico segnato da conflitti e divisioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Giacomo Lariccia, Noa e Mira Awad: un inno alla coesistenza con ‘Candela nell’Oscurità’

“Candela nell’oscurità” è il nuovo singolo di Giacomo Lariccia feat. Noa & Mira Awad - Scopri “Candela nell’oscurità,” il coinvolgente nuovo singolo di Giacomo Lariccia featuring Noa e Mira Awad, in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 6 giugno.

