Giacomo Curigliano ospite su Canale Italia | il 12 luglio si parla di credito alle PMI a Noi Notizie con Massimo Martire

Giacomo Curigliano, CEO di Credit-One S.p.A., il 12 luglio prossimo sarà ospite di Massimo Martire in Noi Notizie su Canale Italia. Si parlerà del tema dell'accesso al credito per le PMI italiane. Siamo in grado di anticipare alcuni dei temi che saranno trattati. Anche se indubbiamente i tempi televisivi sono stringenti e, trattandosi di tematiche articolate e molto attuali, ci sarà verosimilmente modo di ritornarci. Il Credito alle PMI cambia: più sostenibilità e trasparenza per ottenere fiducia. In un mondo in continua evoluzione, anche il modo in cui le aziende ottengono credito è cambiato profondamente dopo la pandemia.

