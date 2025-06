Getti d’acqua e ventilatori in campo | cosa sono costretti a fare i club per sopravvivere nell’afa del Mondiale per club

In un contesto di temperature estreme e disagi crescenti, i club si trovano costretti a mettere in atto strategie straordinarie per sopravvivere all’afa del Mondiale per Club. Dalle sedute ridotte alle misure di sicurezza imposte dai regolamenti, ogni giorno diventa una sfida contro il caldo che minaccia l’integrità degli atleti e l’intero spettacolo. Ma quali soluzioni adottano realmente le squadre per affrontare questa emergenza?

Caldo, disagi, polemiche e ancora caldo. Giorno dopo giorno, in America la situazione sta diventando incontrollabile e le partite continuano a essere momentaneamente sospese: “È difficile lavorare con queste temperature”. Giocare un Mondiale per Club in queste condizioni non fa altro che alimentari dubbi: “La seduta di questa mattina è stata molto, molto, molto breve”. Non solo in California. Anche a Philadelphia il caldo frena l’entusiasmo del Chelsea di Enzo Maresca. I blues si stanno allenando al Subaru Park, sede dei Philadelphia Union, sotto un sole da record. Con temperature superiori a 37° (registrate per la prima volta dopo 13 anni) e un’umidità del 45%, anche l’autorità pubblica locale ha avvisato i cittadini: “Evitate di lavorare in ambienti molto caldi e di svolgere attività fisiche faticose”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Getti d’acqua e ventilatori in campo: cosa sono costretti a fare i club per sopravvivere nell’afa del Mondiale per club

