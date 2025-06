Gestiva siti anarchici e aiutava a diffondere le rivendicazioni anche per il caso Cospito | 57enne arrestato

Un uomo di 57 anni di Roma è stato arrestato dai Carabinieri del Ros per aver gestito siti internet riconducibili all’area anarco-insurrezionale e aver diffuso rivendicazioni legate a fatti di terrorismo, tra cui il caso Cospito. Le indagini hanno portato al sequestro del sito www.infernourbano.altervista.org, ancora accessibile, e sono in corso approfondimenti per comprendere la portata delle sue attività online.

Gestiva siti riconducibili all’area anarco-insurrezionale. I carabinieri del Ros hanno arrestato un 57enne romano, indagato del delitto di istigazione a delinquere in concorso e continuato, con le aggravanti di aver istigato e fatto apologia di reati di terrorismo e di aver commesso i fatti attraverso strumenti informatici e telematici. Gli investigatori hanno sequestrato il sito internet www.infernourbano.altervista.org (che è ancora visibile, ndr) e l’account Facebook riconducibile all’indagato. Le attività di indagine, coordinate dalla Procura di Roma, avviate dal monitoraggio dei siti internet riconducibili all’area anarco-insurrezionale, hanno permesso di identificare l’arrestato quale gestore di due siti d’area anarchica (www. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gestiva siti anarchici e aiutava a diffondere le rivendicazioni anche per il caso Cospito: 57enne arrestato

In questa notizia si parla di: gestiva - siti - 57enne - arrestato

Gestiva due siti di propaganda anarchica e diffondeva rivendicazioni di attentati, arrestato 57enne a Roma per istigazione a delinquere - Un inquietante caso di estremismo online scuote Roma: un 57enne, responsabile della gestione di due siti di propaganda anarchica, è stato arrestato dai carabinieri del Ros.

Gestiva due siti di propaganda anarchica, arrestato 57enne a Roma; Anarchico arrestato a Roma, oscurato un sito internet con le rivendicazioni di attentati e scontri di piazza; Gestiva due siti di propaganda anarchica e diffondeva rivendicazioni di attentati arrestato 57enne a Roma per istigazione a delinquere.

Gestiva due siti di propaganda anarchica e diffondeva rivendicazioni di attentati, arrestato 57enne a Roma per istigazione a delinquere - Gestiva due siti di propaganda anarchica e diffondeva rivendicazioni di attentati, arrestato 57enne a Roma per istigazione a delinquere ... Segnala lanotiziagiornale.it

Arrestato anarchico 57enne: oscurato un sito con le rivendicazioni di attentati e scontri di piazza - Al 57enne è stato chiuso anche il profilo Facebook sul quale comparivano messaggi contro le forze dell'ordine. Si legge su msn.com