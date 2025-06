Germania prima della classe e Merz pensa alla leva obbligatoria

La Germania si presenta al vertice NATO dell'Aja con sicurezza e preparazione, pronta a consolidare il suo ruolo di leader europeo. Merz, in prima fila, propone la leva obbligatoria, puntando a rafforzare la difesa e l'unità nazionale. Con un quaderno ricco di progetti politici, economici e militari già in gran parte completato, la Germania si propone come esempio di efficienza e strategia. La sua ambizione: plasmare il futuro della sicurezza europea e mondiale.

Si presenta al vertice Nato dell'Aja da primo della classe, con il quaderno dei compiti politici, economici e militari già svolto per tre quarti, annunciando che la Germania raggiungerà il

Quell’improvvido 5% per la Difesa. Prima crepa nel governo Merz - Il governo di Friedrich Merz affronta la sua prima crisi con la controversa promessa del 5% per la difesa, fatta dal ministro degli Esteri Johann Wadephul senza consultare i partner di coalizione.

Il cancelliere della Germania, Friedrich Merz, ha ammesso di essere d'accordo con l'attacco che Tel Aviv ha inferto all'Iran, considerandolo un servizio reso a tutto l'Occidente. "Questo è il lavoro sporco che Israele sta facendo per tutti noi", ha dichiarato in un'int Vai su Facebook

Germania, Merz è cancelliere. Giuramento dei 17 ministri e prima riunione del governo - Alla seconda votazione raggiunta la maggioranza assoluta.

