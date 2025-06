Germana Schena chi è la moglie Fausto Leali | All’inizio qualche scappatoia c’è stata!

Germana Schena, moglie e corista di Fausto Leali, incanta con il suo amore sincero nonostante i 30 anni di differenza. La loro storia, fatta di dedizione e rispetto, dimostra come il cuore possa superare ogni barriera sociale o temporale. La dichiarazione di Fausto, fatta al microfono durante uno spettacolo, rimane un gesto toccante che celebra il valore dell’amore autentico. E questa è solo una delle tante pagine speciali della loro vita insieme.

Germana Schena è la moglie di Fausto Leali ed è anche la corista del cantante; i due si sono sposati nel 2014 e hanno ben 30 anni di differenza: “ Io ho tolto a lei, perché Germana avrebbe potuto fare una sua carriera essendo giovane. Ma il suo amore per me è grande, voleva sposarmi, non voleva convivere, poi essendo foggiana le idee sono queste. Gliel’ho chiesto io di sposarmi, al microfono, durante uno spettacolo” aveva dichiarato alla stampa. La coppia si è conosciuta in un momento di grande dolore per entrambi; Germana Schena era uscita da poco da un matrimonio che l’ha fatta soffrire molto, mentre il cantante era reduce da ben due matrimoni falliti (uno con Milena Cantù e uno con Claudia Cocomello ). 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Germana Schena, chi è la moglie Fausto Leali: “All’inizio qualche scappatoia c’è stata!”

