Genova la sindaca Silvia Salis registra i figli di coppie omogenitoriali | al via i primi 11 riconoscimenti

Mercoledì 25 giugno, Genova fa un passo importante verso l’uguaglianza e l’inclusione. La sindaca Silvia Salis ha registrato i primi 11 figli di coppie omogenitoriali, segnando una svolta storica per i diritti civili in città. Un gesto che non solo riconosce l’amore e la famiglia, ma apre una nuova era di rispetto e tutela dei minori, dimostrando che il cambiamento è possibile quando si difendono i valori di uguaglianza e giustizia.

Mercoledì 25 giugno diventa una data simbolica per Genova, città ferita e divisa in passato sul fronte dei diritti civili. A Palazzo Tursi infatti sono stati registrati all'anagrafe i primi undici bambini nati da coppie di donne, chiudendo una stagione di esclusione e segnando così l'avvio di un nuovo corso basato sulla tutela dei minori e sulla laicità dello Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: coppie - genova - primi - sindaca

Figli nati da coppie di donne: la sindaca Salis registra i primi riconoscimenti ufficiali a Genova - Un importante passo avanti per l’uguaglianza e i diritti civili a Genova: mercoledì 25 giugno, la sindaca Silvia Salis registrerà ufficialmente i primi riconoscimenti di figli nati da coppie di donne, rendendo concreta l’applicazione della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla doppia genitorialità.

#Genova, sindaca Salis registra i primi bambini nati da coppie di donne Vai su X

Genova- Mercoledì 25 giugno 2025, nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi alle ore 12,30, la sindaca Silvia Salis registrerà i primi riconoscimenti ufficiali di figli nati da coppie di donne, rendendo concreta a Genova l’ultima sentenza della Corte Costituz Vai su Facebook

Il registra i primi 11 riconoscimenti di figli nati da coppie di donne, dopo la storica sentenza della Corte Costituzionale sul diritto alla doppia maternità; Figli di coppie di donne, la sindaca Salis registra i primi riconoscimenti a Genova; Genova, la sindaca Silvia Salis registra i figli di coppie omogenitoriali: al via i primi 11 riconoscimenti.

Genova, la sindaca Salis registra i primi 11 bambini nati da coppie di donne - Mercoledì a Tursi l’amministrazione provvederà a registrare i primi riconoscimenti ufficiali di figli nati da coppie di donne a seguito della sentenza numero ... Si legge su ilsecoloxix.it

Genova, domani la sindaca Salis registrerà i primi bambini nati da coppie di donne - Leggi su Sky TG24 l'articolo Genova, domani la sindaca Salis registrerà i primi bambini nati da coppie di donne ... Secondo tg24.sky.it