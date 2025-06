Gemini CLI | Google porta l’IA nel terminale degli sviluppatori Gratis e open-source

Scopri Gemini CLI, l'innovativo assistente AI open source di Google che trasforma il terminale degli sviluppatori, offrendo potenza, trasparenza e integrazione senza costi. Questa mossa strategica sfida i giganti come GitHub Copilot e Claude Code, aprendo nuove opportunità per gli sviluppatori di tutto il mondo. Preparati a rivoluzionare il modo di lavorare con il codice, grazie a uno strumento gratuito e collaborativo. Leggi tutto per scoprire come questa novità può cambiare il tuo approccio alla programmazione.

Google ha lanciato Gemini CLI, un assistente AI open source che porta la potenza di Gemini direttamente nel terminale. Una mossa strategica che sfida direttamente GitHub Copilot e Claude Code, puntando sulla trasparenza e sull'integrazione nell'ecosistema esistente degli sviluppatori.

