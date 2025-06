Gelato aumentano sempre più i prezzi | Dal 2021 i costi sono aumentati del 42%

Con l’arrivo dell’estate, il piacere del gelato si fa più dolce… ma a prezzo salato. Dalla Federconsumatori di Rimini arriva un allarme: negli ultimi due anni, i costi sono aumentati del 42%, con un incremento del 9% solo nell’ultimo anno. Un dato che rende ancora più difficile concedersi questa golosa merenda senza pensieri. Dalla recente analisi emerge una realtà che potrebbe cambiare le nostre abitudini estive…

Con l'arrivo del caldo estivo, aumenta il consumo del gelato. Nell'ultimo anno si è registrato un record dei prezzi del prodotto, raggiungendo nell'ultimo anno un considerevole aumento del costo del 9%. A segnalarlo è stata la Federconsumatori di Rimini. "Dal 2021 i costi sono aumentati del 42%" – Dalla recente analisi da parte dell'associazione, è emerso

