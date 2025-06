Gb ripristinerà il deterrente nucleare aereo in quadro Nato

Il Regno Unito si prepara a rinforzare la sua deterrenza nucleare, annunciando il ripristino del deterrente aereo all’interno della NATO con l’acquisto di 12 jet F-35 capaci di trasportare testate nucleari. Un passo strategico che segna il più significativo rafforzamento della postura nucleare britannica in decenni, e che sarà annunciato dal primo ministro Keir Starmer al vertice dell’Aja, sottolineando l’impegno del paese a mantenere un ruolo di primo piano nella sicurezza globale.

Il Regno Unito ripristinerà il deterrente nucleare aereo all'interno della Nato, integrando l'attuale deterrente basato su sottomarini, con l'acquisto di 12 jet F-35 in grado di trasportare testate nucleari. Lo ha annunciato Downing Street in un comunicato. Il primo ministro britannico Keir Starmer annuncerà domani al vertice dell'Aja questo acquisto, descritto come "il più grande rafforzamento della posizione nucleare del Regno Unito da una generazione", che gli consentirà di aumentare il suo contributo alla missione di deterrenza dell'Alleanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gb ripristinerà il deterrente nucleare aereo in quadro Nato

In questa notizia si parla di: deterrente - nucleare - ripristinerà - aereo

Macron sulla guerra in Ucraina: «Pronti a discutere del deterrente nucleare». Meloni a Erdogan: «Mosca accetti il cessate il fuoco» - Nel contesto della guerra in Ucraina, Emmanuel Macron si è dichiarato pronto a discutere il deterrente nucleare, mentre Giorgia Meloni ha incontrato Erdogan per affrontare la crisi.

Gb ripristinerà il deterrente nucleare aereo in quadro Nato; Gb ripristinerà il deterrente nucleare aereo in quadro Nato; F35A con testate nucleari a bordo, la svolta della Gran Bretana contro le minacce di guerra: ripristinato il d.