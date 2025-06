Gazzetta dello Sport | Napoli il mercato si muove anche in uscita | Caprile al Cagliari Simeone verso il Siviglia

Il mercato del Napoli si anima anche fuori dal campo, con movimenti strategici che mirano a rafforzare la rosa e ottimizzare le risorse. Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, oltre agli acquisti, il club lavora anche alle cessioni, tra cui Caprile al Cagliari e Simeone verso il Siviglia. Una strategia mirata a consolidare il progetto tecnico e a mantenere un equilibrio sostenibile. Dopo la partenza, il club si prepara a nuove mosse per rinforzare ulteriormente la squadra.

Non solo acquisti di rilievo e trattative che infiammano la piazza. Come sottolineato da Antonio Giordano sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il Napoli continua a lavorare anche in uscita, portando avanti una strategia coerente con la propria politica di sostenibilità e valorizzazione del capitale tecnico. Dopo la partenza del difensore Natan al Betis di Siviglia, il club azzurro ha ufficializzato un'altra operazione in uscita: il Cagliari ha riscattato Elia Caprile. Il portiere classe 2001, che ha giocato l'ultima stagione in prestito in Sardegna, frutta al presidente Aurelio De Laurentiis un introito da otto milioni di euro, cifra già definita nei precedenti accordi.

