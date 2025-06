Gaza uccisi sette soldati israeliani

Una tragica notizia scuote la regione: sette soldati israeliani tra i 19 e i 21 anni hanno perso la vita in un attacco nel sud di Gaza, quando una bomba piazzata da un miliziano palestinese ha distrutto il loro veicolo. Un dramma che sottolinea ancora una volta la tensione e le sfide di un conflitto che continua a mietere vittime. La speranza di una soluzione duratura sembra sempre più lontana.

7.15 Sette soldati israeliani sono stati uccisi in un singolo attacco nel sud della Striscia di Gaza. I militari avevano età comprese tra i 19 e i 21 anni. Secondo un'indagine dell'Esercito, un miliziano palestinese ha piazzato una bomba sul veicolo corazzato Puma in cui si trovavano i soldati a Khan Yunis: l'esplosione ha incendiato il mezzo e tutti i soldati a bordo sono morti nel rogo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: soldati - gaza - uccisi - sette

Sette soldati israeliani uccisi nel sud della Striscia di Gaza - La tragedia scuote il sud di Gaza: sette giovani soldati israeliani, tra i 19 e i 21 anni, hanno perso la vita in un singolo, drammatico episodio.

(? Tommaso Labate) David Parenzo, a bruciapelo: lei le guarda le foto dei bambini uccisi a Gaza? «Sì. Non faccio altro che guardarle. E se qualcuno pensa che per il fatto di essere ebreo quelle immagini mi facciano meno male di quanto me ne farebbero s Vai su Facebook

Sette soldati israeliani uccisi nel sud della Striscia di Gaza; Sette soldati israeliani uccisi nel sud della Striscia di Gaza; Israele, Iran e Usa, la guerra in diretta | Teheran rilancia: «Non abbandoneremo mai la tecnologia nucleare». Gaza, sette soldati israeliani uccisi in combattimento.

Sette soldati israeliani uccisi nel sud della Striscia di Gaza - Sette soldati israeliani sono stati uccisi in un singolo episodio nel sud della Striscia di Gaza, ha annunciato oggi l'esercito dello Stato ebraico. msn.com scrive

Sette soldati israeliani uccisi in un’esplosione nel sud della striscia di Gaza, indagini in corso - Sette militari israeliani del 605mo Battaglione del genio sono morti in un attacco con ordigno esplosivo a Khan Yunis, nella Striscia di Gaza, mentre proseguono le tensioni e gli scontri con Hamas. Scrive gaeta.it