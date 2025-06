Gaza uccisi sette militari israeliani

Una tragica giornata nel sud di Gaza: sette giovani soldati israeliani, tra i 19 e i 21 anni, hanno perso la vita in un attacco devastante. Un attentato nel cuore di Khan Younis ha spezzato vite e speranze, segnando un ulteriore capitolo di tensione e dolore nella regione. In un contesto giĂ complesso, questo episodio ci ricorda quanto la pace rimanga un obiettivo ancora lontano e urgente da perseguire.

7.15 Sette soldati israeliani sono stati uccisi in un singolo attacco nel sud della Striscia di Gaza. I militari avevano etĂ comprese tra i 19 e i 21 anni. Secondo un'indagine dell'Esercito, un miliziano palestinese ha piazzato una bomba sul veicolo corazzato Puma in cui si trovavano i soldati a Khan Younis: l'esplosione ha incendiato il mezzo e tutti i soldati a bordo sono morti nel rogo. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

