Gaza media | Uccisi 9 palestinesi in coda per gli aiuti

Una tragedia si è consumata nella Striscia di Gaza, dove nove palestinesi sono stati uccisi mentre aspettavano aiuti vicino a Netzarim. La notizia, riportata da Al Jazeera, evidenzia ancora una volta la cruda realtà del conflitto, con perdite anche tra le forze israeliane. In un contesto di estrema tensione, questa ennesima vittima ricorda quanto sia urgente cercare una soluzione per la pace e la sicurezza della regione.

(Adnkronos) – Nove palestinesi sarebbero stati uccisi e diversi altri feriti mentre attendevano i soccorsi nei pressi dell'incrocio di Netzarim, nella Striscia di Gaza centrale. A riferirlo è al Jazeera, citando fonti degli ospedali dei martiri di Al-Awda e Al-Aqsa. Sette soldati israeliani in servizio nel 605° battaglione di genieri delle Idf sarebbero invece stati uccisi.

