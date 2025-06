Gaza Dall' alba morti 31 palestinesi

Una tragedia senza confini si consuma nella Striscia di Gaza, dove dall'alba sono stati registrati 31 morti palestinesi, tra cui donne e bambini, colpiti dal fuoco israeliano. Le fonti sanitarie controllate da Hamas confermano un bilancio doloroso, con almeno dieci vittime innocenti mentre attendevano aiuti umanitari. Questa escalation di violenza sottolinea il bisogno urgente di una soluzione pacifica per fermare il sangue e salvare vite umane.

10.48 Dall'alba di oggi 31 palestinesi sono morti nella Striscia di Gaza, colpiti dal fuoco israeliano. Lo riferiscono fonti sanitarie di Gaza controllate da Hamas, citate dalla tv del Qatar, Al-Jazeera. Almeno 10 di queste persone sarebbero state uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari vicino al corridoio di Netzarim, nel centro della Striscia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: gaza - alba - morti - palestinesi

Gaza: nuovi Raid Israeliani, morti 56 palestinesi a Jabalia - I recenti raid israeliani nella città di Jabalia, a nord di Gaza, hanno causato la morte di almeno 56 palestinesi, secondo quanto riportato da Al Jazeera.

Gaza, 48 morti dall’alba nei raid israeliani Decine di civili palestinesi sono rimasti uccisi o sono stati feriti a causa di bombardamenti nell’ovest della città di Gaza nelle ultime ore. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa palestinese Wafa. Fonti locali parlano di alm Vai su Facebook

ULTIM'ORA Gaza, 48 morti dall’alba nei raid israeliani Decine di civili palestinesi sono rimasti uccisi o sono stati feriti a causa di bombardamenti nell’ovest della città di Gaza nelle ultime ore. Vai su X

Soccorritori Gaza: Almeno 60 i morti, 31 vicino ad area aiuti umanitari. Unicef: Manca acqua - Al Jazeera: Salgono a 82 i morti oggi in raid Israele su Gaza; A Gaza la strage continua: 72 morti in 24 ore: 21 vittime erano in attesa degli aiuti; GHF:“Il popolo di Gaza ha bisogno di maggiore aiuto.Pronta a collaborare con altre organizzazioni - Gershon Baskin, tenace avvocato della soluzione a due stati (Video).

Gaza, Onu: almeno 410 palestinesi uccisi a centri di aiuti privati - L'agenzia della Protezione civile di Gaza ha dichiarato che le forze israeliane hanno ucciso 25 persone in attesa di aiuti nel sud della Striscia nel secondo incidente del genere, portando il numero d ... informazione.it scrive

Gaza, sono almeno 410 ad oggi i morti nei centri distribuzione aiuti privati - Aggiornamento del 24 Giugno delle ore 16:23 - Unrwa: 'Un abominio' il nuovo sistema di distribuzione degli aiuti L'attuale distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza, affidata a un organismo sostenuto da Israele e dagli Stati Uniti e che dà luogo ... Scrive informazione.it