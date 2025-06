Gaza Cola | cos’è la bibita che sfida la Coca-Cola e ricostruisce ospedali a Gaza

Gaza Cola, la bevanda che sfida la grandezza della Coca Cola, nasce come simbolo di solidarietà e speranza per Gaza. Con ogni sorso, si contribuisce non solo a ricostruire ospedali, ma anche a far sentire la voce di una popolazione in difficoltà. In un contesto di tensioni e boicottaggi, questa bibita si distingue come un gesto concreto di supporto e solidarietà. La sua storia inizia nel...

La difficilissima situazione in Medio Oriente sta dando origine a una serie di azioni, a livello commerciale e non solo, per difendere Gaza e boicottare Israele. In Italia, per esempio, Coop Alleanza 3.0 ha deciso di togliere simbolicamente dagli scaffali alcuni prodotti di provenienza israeliana. Rendendo disponibile, invece, la Gaza Cola, la bevanda solidale che è diventata il simbolo del sostegno alla popolazione palestinese. Lanciata nel 2023 da Osama?Qashoo, attivista palestinese rifugiato a Londra, è stata ideata come “alternativa etica alla Coca?Cola”. Gaza Cola, prodotta in Polonia ma al 100?% di proprietà palestinese, dagli ingredienti alla filiera, è nata per sostenere iniziative umanitarie nella Striscia di Gaza, in particolare la ricostruzione dell’ospedale Al?Karama, distrutto nei bombardamenti israeliani nel nord della Striscia a gennaio 2024. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Gaza Cola: cos’è la bibita che sfida la Coca-Cola e ricostruisce ospedali a Gaza

In questa notizia si parla di: gaza - cola - bibita - sfida

Bevi solidarietà, vinci visibilità: Gaza Cola e Home Restaurant Hotel Uniti per Gaza - Home Restaurant Hotel presenta Gaza Cola, un concorso solidale che unisce gusto e solidarietà. Bevi, vinci e aumenta la visibilità, sostenendo Gaza.

Siamo felici di presentarvi un altro importante progetto che Birrinoteca ha deciso di sostenere. È disponibile da oggi una GRANDE NOVITÀ: la GAZA COLA! Questa cola è molto più di una semplice bibita: è un simbolo di resistenza, solidarietà e ricostruzione. Il Vai su Facebook

Da alcune Coop via dagli scaffali la merce israeliana: si vende la Gaza Cola; Palestine Cola: la bibita contro il genocidio che sfida le multinazionali; Sugli scaffali dei supermercati Coop scompaiono alcuni prodotti israeliani e arriva la Gaza Cola.

La scelta etica dei supermercati Coop Alleanza: fuori tutti i prodotti israeliani, dentro Gaza Cola - 0 toglie i prodotti israeliani da tutti i suoi supermercati e promuove la Gaza Cola per sostenere la Palestina ... Da greenme.it

Coop rimuove prodotti israeliani dagli scaffali e introduce la Gaza Cola - 0 ha rimosso prodotti israeliani dagli scaffali e inserito la Gaza Cola, bevanda solidale palestinese. Scrive italiaatavola.net