Gaza abitanti proteggono camion di aiuti che entrano nella Striscia

In un gesto di solidarietà e speranza, gli abitanti di Gaza si uniscono per proteggere i camion di aiuti che entrano nella loro terra martoriata. Giovani e famiglie si organizzano in comitati di vigilanza, dimostrando coraggio e determinazione nel garantire che il prezioso sostegno umanitario arrivi a destinazione senza ostacoli. Questa forza collettiva testimonia il desiderio di resilienza e di costruire un futuro migliore, nonostante le avversità.

Beit Lahia (Striscia di Gaza), 25 giu. (askanews) - Nelle immagini, camion di aiuti entrano nella Striscia di Gaza attraverso la porta d'ingresso di Zikim, a Ovest di Beit Lahia, nel Nord del territorio palestinese. Gruppi di ragazzi proteggono i veicoli carichi di sacchi con provviste da possibili furti e assalti; alcune famiglie hanno organizzato dei comitati per aiutare a sorvegliare i convogli affinché arrivino senza problemi a destinazione. Secondo il ministero della Sanità di Gaza nelle ultime 24 ore si sono registrati almeno 79 morti, tra cui cinque salme recuperate dalle macerie, e altri 391 feriti.

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

