Gaza 74 morti nelle ultime 24 ore

La crisi a Gaza si intensifica, con 74 vittime nelle ultime 24 ore e un bilancio complessivo che supera i 56.000 morti. Tra il dolore e la devastazione, la regione rimane al centro di un conflitto atroce, mentre le speranze di pace si affievoliscono. La comunità internazionale osserva in apprensione, chiedendo un intervento immediato per fermare questa spirale di violenza. La domanda ora è: come si può uscire da questa tragedia?

Almeno 74 persone sono state uccise e altre 391 ferite dagli attacchi su Gaza nelle ultime 24 ore. Il ministero della Salute della Striscia, controllato da Hamas, porta così a oltre 56mila morti e 132mila feriti il bilancio complessivo dell'assedio israeliano all'enclave. La tregua che ha fermato il lancio di missili tra Israele e Teheran sposta nuovamente i riflettori sulla Striscia martoriata e ridotta in macerie. Almeno 14, secondo Al Jazeera, le persone uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari vicino al corridoio di Netzarim. Più a sud, a Khan Yunis, sette soldati dell'Idf hanno perso la vita in uno dei più gravi attacchi contro le forze dello Stato ebraico. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, 74 morti nelle ultime 24 ore

In questa notizia si parla di: attacchi - gaza - morti - almeno

Almeno 29 morti negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza - Almeno 29 persone hanno perso la vita negli attacchi israeliani nella Striscia di Gaza, secondo quanto riportato dalla difesa civile palestinese il 14 maggio.

Translate post#MedioOriente Sono almeno 10 le persone uccise mentre aspettavano gli aiuti umanitari nel centro di #Gaza, vicino al corridoio di Netzarim. Sono aggiornamenti di Al Jazeera che parla anche di 31 morti per gli attacchi israeliani odierni sulla S Vai su X

È salito ad almeno 45 morti il bilancio delle persone uccise lunedì 2 giugno, tra cui sei bambini, negli attacchi israeliani sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti mediche ad Al Jazeera #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2025/06/02/si-estende-loffe Vai su Facebook

Gaza, oltre 40 morti. Una decina erano in fila per gli aiuti - Il Presidente dell'Anp, Mahmoud Abbas scrive a Trump pronti a collaborare per pace; Raid di Israele a Gaza, 31 morti (almeno 10 aspettavano aiuti). Hamas: si intensificano i negoziati; Iran, Trump: raid a Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra. LIVE.

Al Jazeera, 74 morti a Gaza nelle ultime 24 ore - Almeno 74 persone sono state uccise e altre 391 ferite dagli attacchi su Gaza nelle ultime 24 ore. Scrive ansa.it

Raid di Israele a Gaza, 31 morti (almeno 10 aspettavano aiuti) - Almeno 31 persone sono state uccise questa mattina nel corso di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza: lo riporta Al Jazeera, che cita fonti mediche. Come scrive ilsole24ore.com